Mau tempo obriga FC Porto a fazer treino "indoor" com mais um lesionado

O FC Porto foi obrigado a recolher ao centro de treinos, devido ao mau tempo, no dia em que completou a preparação para a receção à Roma, relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A sessão começou com 15 minutos abertos aos jornalistas, no entanto, devido ao mau tempo que se fazia sentir no relvado, Sérgio Conceição encurtou esse período. O treinador mandou recolher os jogadores após uma corrida ligeira, em que foi possível verificar a ausência de Aboubakar, que está lesionado. A equipa do FC Porto continuou a treinar dentro de portas.

O avançado camaronês falhará a receção à Roma, não por estar lesionado, mas porque não foi inscrito na Liga dos Campeões, assim como Wilson Manafá. Mais tarde, o FC Porto revelou, no site oficial, que Aboubakar realizou ginásio e treino condicionado e acrescentou mais um nome ao boletim clínico: Fabiano. O guarda-redes brasileiro contraiu um traumatismo na grade costal. Jorge continua ausente, com autorização para tratar de assuntos pessoais.

Os dragões decidem a passagem aos "quartos" da Liga dos Campeões na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Roma tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



[notícia atualizada às 20h40]