Marcelo em Angola. Polémica em torno do caso Jamaica é uma "insignificância"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a polémica em torno do caso Jamaica e as suas questões diplomáticas são "uma insignificância".

Foi o que disse ainda no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, quando questionado sobre o assunto.

"A diferença entre um político e um estadista é que o político prende-se aos irritantes e aos insignificantes e o estadista olha para os importantes. Depreende-se que, para mim, o que é importante, é importante; o que é insignificante, é insignificante. É uma insignificância e a importância está naquilo que já construimos e vamos construir no futuro", disse Marcelo.



Marceo Rebelo de Sousa aterrou às 16h50 - hora local - em Luanda para uma visita rodeada de grande expectativa. Marcelo disse ainda que volta, um ano e meio depois de ter assistido à tomada de posse do presidente angolano, com "uma confiança baseada nos passos dados" nos últimos meses no plano político e diplomático, que no seu entender "são muito sólidos, são muito firmes, são muito concretos e que permitem apontar para o futuro com essa confiança".

Mal aterrou, furou o programa oficial da visita. Marcelo saíu direto para a Marginal de Luanda, para assistir ao Carnaval.