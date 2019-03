Muller, Hummels e Boateng deixam de fazer parte dos planos da seleção alemã

O selecionador da Alemanha, Joachim Low, revelou, esta terça-feira, que Thomas Muller, Jérôme Boateng e Mats Hummels deixaram de fazer parte dos seus planos para o futuro.

Os três jogadores do Bayern Munique, esteios da seleção alemã que se sagrou campeã do mundo em 2014, foram dos mais criticados após a eliminação na fase de grupos do Mundial 2018. Em conferência de imprensa de anúncio da primeira convocatória de apuramento para o Euro 2020, Low explicou que pretende que 2019 marque "um novo começo" para a equipa nacional.

"[Muller, Hummels e Boateng] são ainda jogadores de classe mundial, que são rostos do história do seu clube e que garantem sucesso. Foram durante muito tempo jogadores importantes na seleção e fizeram muito pela Alemanha. Mas no ano da qualificação para o Euro 2020, queremos dar um sinal claro de renovação: os jogadores internacionais mais jovens terão o espaço necessário para o seu desenvolvimento pleno e terão, agora, de assumir a responsabilidade. Quer definir um rumo novo para o futuro, dar uma nova cara à equipa e estou convencido de que esta é a decisão certa", assegurou o selecionador germânico.

Low agradeceu a Muller, Hummels e Baoteng por "muitos únicos e extraordinários anos de sucesso juntos".

A Alemanha arranca a qualificação para o Euro 2020 diante da Sérvia, a 20 de março, às 19h45, em Wolfsburgo. quatro dias depois, na Holanda, defronta a seleção local, à mesma hora.