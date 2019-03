Para ultrapassar a Roma, o FC Porto terá de voltar a ser igual a si próprio

Sérgio Conceição não foi buscar palavras ao baú para resgatar o FC Porto da depressão pós-Benfica. O que o técnico portista quer ver, para superar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Roma, é uma equipa igual a si própria, o que não aconteceu na receção ao rival.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida diante dos romanos, em que o FC Porto tenta dar a volta ao 2-1 sofrido em Itália, Sérgio Conceição salientou que "todos os jogos são diferentes", pelo que não espera - nem quer - uma fotocópia da derrota frente ao Benfica.

"Cada jogo tem a sua história. O importante é o que temos de fazer em função das nossas características, o que não aconteceu no último jogo. Se formos iguais a nós próprios, temos grandes possibilidades para vencer o jogo e passar a eliminatória", assumiu o técnico portista.

Acima de tudo, salientou Sérgio Conceição, "é preciso ter equilíbrio". "Temos de ganhar o jogo, mas não há pressa. Temos de ser consistentes e eficazes tanto em termos defensivos, como em termos ofensivos. O importante para nós é a dinâmica e o trabalho de equipa, aquilo que nós temos de fazer em função daquilo que são as nossas características como equipa, o que não aconteceu, por exemplo no último jogo", frisou.

A Roma é o terceiro melhor ataque da Serie A, no entanto, de acordo com o treinador do FC Porto, também sofre golos há 30 jogos consecutivos. Assim, Sérgio espera "um jogo difícil", frente a um adversário que "vai defender um resultado favorável", num jogo de tudo ou nada: "Não há outro jogo. Só há este. O equilíbrio vai ser fundamental para ganhar."



Guião para um filme diferente do clássico



No fundo, Sérgio Conceição espera não ver repetidos os erros cometidos diante do Benfica. A motivação para este jogo foi fácil de encontrar nos jogadores, especialmente após a derrota, em casa, frente ao maior rival.

"Nem é preciso passar uma mensagem ou ir descobrir palavras ao baú. Temos um jogo decisivo para nós, que nos pode pôr nos quartos de final. Isso é motivação suficiente. Temos os adeptos do nosso lado, mas também temos de fazer algo para que os adeptos sintam que a equipa está com tudo para ganhar o jogo", sublinhou o treinador do FC Porto.

Os dragões decidem a passagem aos "quartos" da Liga dos Campeões na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Roma tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.