Otávio admite que a derrota com o Benfica demorou a engolir

Otávio não esconde que a derrota do Benfica deixou feridas difíceis de sarar nos jogadores do FC Porto.

"Foi difícil digerir, mas sabemos que não temos como voltar a esse jogo", assumiu o médio portista, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante da Roma.

Otávio já só está focado na receção à equipa italiana: "Temos de entrar concentrados em busca do golo. Temos de melhorar em muita coisa, temos de ter mais bola, maior chegada à área. Não que sejamos mais fortes que a Roma, mas temos totais possibilidades de passar. Vimos isso na primeira mão [derrota por 2-1]. Se fizermos o nosso jogo, acho que temos tudo para passar."

Otávio ainda se lembra da goleada sofrida com o Liverpool, por 5-0, nos oitavos de final da anterior edição da Champions. O brasileiro frisou que esse jogo "foi atípico", pelo que não espera que se repita.

Marcar e ganhar



Frente à Roma, o golo de Adrián López, perto do final, "deu esperança" ao FC Porto, a que basta vencer por 1-0 para passar à fase seguinte. Otávio espera uma Roma "à espera" do que possa acontecer, a defender um resultado que lhe é favorável, mas acredita na qualificação.

"O que importa é que nós temos de marcar e ganhar o jogo. Em casa, com os nossos adeptos a apoiar do primeiro ao último minuto, sabemos que podemos sair daqui com a vitória e a qualificação."

Os dragões decidem a passagem aos "quartos" da Liga dos Campeões na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Roma tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.