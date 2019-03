FIFA aceita mudança do irlandês Declan Rice para a seleção inglesa

Declan Rice vai poder jogar por Inglaterra, apesar de já ter alinhado pela seleção irlandesa de futebol, confirmou hoje a FIFA à agência noticiosa AP.

No último mês, Rice anunciou a vontade de jogar por Inglaterra, depois de ter jogado três vezes pela seleção da Irlanda, sempre em jogos particulares, o que permitiu a escolha.

“A mudança foi aprovada”, disse uma fonte do organismo que rege o futebol mundial à AP. Rice nasceu em Londres, tem 20 anos, e joga no West Ham United. Estreou-se na Premier League com 18 anos. Esta época tem 30 jogos disputados e dois golos marcados.

A Inglaterra vai disputar a fase final da Liga das Nações, em junho, em Portugal, defrontando a Holanda nas meias-finais. No outro encontro, a seleção portuguesa vai enfrentar a Suíça.