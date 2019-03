António Costa cozinha cataplana de peixe no programa "Cristina"

António Costa cozinhou uma cataplana de peixe no programa "Cristina", na SIC. Depois de Assunção Cristas, líder do CDS, preparar um arroz de atum, esta foi a vez do primeiro-ministro mostrar os dotes culinários.

Depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ligar para a casa em que Cristina Ferreira apresenta o programa da manhã, agora são dois políticos de primeiro plano a irem cozinhar em direto naquela estação de televisão. Este formato foi um dos fatores decisivos para a SIC recuperar a liderança depois de muitos anos atrás da TVI.

Costa está acompanhado pela esposa, Fernanda Gonçalves Tadeu, e durante a conversa com apresentadora disse que as crianças com intolerância à lactose vão ter uma comparticipação na compra de leite no Orçamento de Estado deste ano.

A família do primeiro-ministro, dois filhos e a nora, também foi ao programa de televisão para almoçar com António Costa depois deste confeccionar o prato de peixe.

Fernanda Gonçalves Tadeu diz que o filho Pedro tem "uma personalidade muito parecida com pai".