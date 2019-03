Mário Rui espera um jogo de reação entre FC Porto e Roma

Mário Rui antevê um FC Porto-Roma com duas equipas com vontade de reagir aos resultados negativos sofridos no fim-de-semana, diante de rivais de peso. O FC Porto perdeu em casa com o Benfica por 2-1, a Roma perdeu com a Lazio por 3-0.

Em entrevista a Bola Branca, o internacional português, que joga no Nápoles, diz que as equipas "vão querer mostrar que os resultados do fim-de-semana foram só um acidente de percurso".

Mário Rui prevê "um jogo muito equilibrado", tal como aconteceu há duas semanas em Itália e sublinha que "a equipa que errar menos" vai estar mais perto do sucesso.

Boa forma da Roma na Europa

A Roma não está bem na Serie A italiana, mas dá boa conta de si na Europa. Mário Rui recorda que esta "não é a primeira vez que tal acontece", dando o exemplo da época passada quando chegaram às meias-finais da Liga dos Campeões. Um "aviso sério" à equipa orientada por Sérgio Conceição para as dificuldades que pode encontrar.

Numa análise mais cuidada à equipa da Roma, o lateral português considera que a formação italiana "não tem pontos fracos". Mário Rui sugere que o Porto "tente desequilibrar no confronto individual, com recurso aos jogadores mais tecnicistas.

O FC Porto-Roma está agendado para as 20h00 desta quarta-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A emissão de Bola Branca começará às 19h30, em exclusivo, em rr.sapo.pt, devido à transmissão da missa de Quarta-feira de Cinzas, às 19h00.