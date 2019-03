O inglês Michael Oliver apita o Benfica na Liga Europa

A UEFA nomeou o árbitro inglês Michael Oliver para o jogo do Benfica em Zagreb, na quinta-feira, a contar para a 1ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. O árbitro, de 34 anos, volta a apitar um desafio de uma equipa portuguesa, esta época, depois de ter estado no Dragão, em outubro, no desafio do FC Porto com o Galatasaray, da Liga dos Campeões.

Oliver será assistido por Stuart Burt e Simon Bennet. O quarto árbitro é Ian Hussin. Nesta fase da competição não há videoárbitro, mas haverá árbitros adicionais de baliza: Chris Kavanagh e Andre Marriner.

O Dínamo de Zagreb-Benfica está agendado para quinta-feira, às 17h55. É jogo para acompanhar com relato na Renascença e ao minuto em rr.sapo.pt.