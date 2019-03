Rui Pinto: "Isto é uma questão de vida ou de morte. Não me envie para Portugal"

O denunciante de vários escândalos de corrupção ligados ao futebol, Rui Pinto, pediu na manhã desta terça-feira que à juíza húngara, durante audição em tribunal em que se decidirá sobre o pedido de entrega às autoridades portuguesa, para que lhe permita permanecer em Budapeste. “É uma questão de vida ou de morte”, argumentou o pirata informático.

O arguido disse ainda que neste momento sente que é “um alvo a abater”, por se ter metido em negócios que envolvem máfias perigosas.

O Ministério Público (MP) imputa ao pirata informático de 30 anos, dois crimes de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa colectiva e ainda uma tentativa de extorsão, nenhum ligado ao Benfica ou FC Porto.

O único clube de futebol visado nesta panóplia de crimes é o Sporting, que terá sido vítima de um crime de acesso ilegítimo.

Na argumentação que apresentou no tribunal de Budapeste, Rui Pinto acusou as autoridades nacionais de poderem ter algum interesse de “que algo me aconteça”.

Justiça portuguesa não atua

Rui Pinto defendeu ainda que não pode confiar nas autoridades portuguesas, porque já demonstraram em casos ligados com o futebol que não atuam. "Há uma clara apatia", qualificou Rui Pinto, dando o exemplo do caso e-toupeira e da não pronuncia do Benfica neste caso.

“Nunca me tentaram localizar, sabem o meu e-mail, a minha morada na Hungria, o meu telefone e a minha morada registada em Portugal mas apesar disso nunca me mandaram uma carta”, enfatizou.

Segundo, o “hacker” nunca cometeu nenhum crime e acrscentou também nunca ter recebido nenhuma compensação financeira pelos casos que denunciou.

“Nunca recebi nenhum valor monetário pelo que fiz. Tudo o que fiz foi pelo interesse público. Era necessário expor e levar as autoridades europeias a perceber-se da grandiosidade dos crimes à volta do futebol”, argumentou.

Sempre disponível para colaborar

Rui Pinto diz que colaborou sempre com as investigações judiciais em vários países europeus, nomedamente a justiça francesa e os serviços secretos de um país que não nomeou. Em França, segundo o pirata informático, foi-lhe oferecido a entrada num programa de proteção de testemunhas. Esse processo não avançou, segundo explicou, porque ele quis manter anonimato, o que não foi bem aceite pelos franceses.

O arguido afirmou que em contraponto as autoridades portuguesas nunca quiseram também investigar a Doyen, mesmo havendo "clarissimas provas de que está ligada à máfia do Cazaquistão".

"Estamos a falar de uma máfia e todos os cuidados são poucos, e é lamentável que as autoridades portuguesas não tenham feito nada", revelou.



De seguida, Rui Pinto afirmou que recebeu "diversas ameaças de morte e a minha família também. O meu pai foi vitima de um ataque informático direcionado, depois das notícias da revista Sábado em Setembro", afirmou, descrevendo de seguida que a conta de Facebook do pai fpoi violada por um IP sediado em Lisboa.

O hacker finalizou a intervenção, afirmando que as autoridades portuguesas "querem-me tratar como um criminoso e não como um denunciante, juntando acusações falsas", e suplicou à juíza para não o entregar às autoridades portuguesas.

"Isto é uma questão de vida ou de morte. Não me envie para Portugal", rematou.

Rui Pinto foi detido em 16 de janeiro, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) por duas situações: acesso aos sistemas informáticos do Sporting Clube de Portugal (SCP) e do fundo de investimento 'Doyen Sports' e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de jogadores do SCP e do então treinador Jorge Jesus, assim como de contratos celebrados entre a 'Doyen' e vários clubes de futebol.