Spurs aguentam reação dos Nuggets e vencem por um

Os San Antonio Spurs venceram os Denver Nuggets, por 104-103. O jogo parecia controlado pelos texanos, quando a 2'20 do final tinham uma vantagem de dez pontos, mas os Nuggets tiveram uma reação forte e encostaram aos texanos, que não mais marcaram.

A vitória, a terceira consecutiva, permitiu aos Spurs consolidar a posição de "play-off". A equipa de San Antonio está no oitavo posto, último de acesso à fase a eliminar, com 36 vitórias e 29 derrotas.

DeMar DeRozan, com 24 pontos, e LaMarcus Aldridge, com 22, lideraram os texanos. Jamal Murray foi o melhor marcador do encontro, com 25 pontos, e os Nuggets contaram, ainda, com a boa prestação de Nikola Jokic, com 22 pontos, dez ressaltos e seis assistências.

A equipa de Denver está no segundo lugar da Conferência Oeste, com 42 vitórias e 21 derrotas.