Há sinais "razoavelmente positivos" de um acordo para o Brexit

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, disse na terça-feira que a União Europeia está a dar sinais "razoavelmente positivos" sobre as mudanças do Reino Unido para o acordo do Brexit, o que poderia ajudar Theresa May a obter apoio parlamentar.

A Grã-Bretanha deveria sair em 29 de março, mas o acordo de retirada de May foi esmagadoramente rejeitado pelos deputados em janeiro porque queriam garantias juridicamente vinculativas de que a Grã-Bretanha não ficará presa permanentemente ao "backstop" irlandês - e assim poder impedir a criação de uma nova fronteira.

"O tempo é muito pouco. Mas comparado a onde estávamos há um mês, a situação seguiu numa direção positiva", disse Hunt à rádio BBC. "Acho que os sinais que estamos a receber são razoavelmente positivos, mas não quero exagerar porque acho que ainda há muito trabalho a ser feito”, acrescentou o ministro.

"Eu acho que eles (a UE) estão a começar a perceber que podemos obter uma maioria no parlamento porque veêm sinais vindos das pessoas que votaram contra o acordo. A UE está preparada para serem razoáveis sobre como chegar a essa posição e não podemos legalmente ficar preso no backstop", concluiu.