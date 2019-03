Não é feriado para João Félix

João Félix sem descando no feriado tem despesas de abrir manchetes. O "Record" diz que "Vieira quer mais por Félix". Cláusula de recisão pode chegar aos 200 milhões de euros. Do contrato vigente consta uma cláusula de 120 milhões. Presidente dos encarnados já conversou com Jorge Mendes.

"Fenómeno". É esta o título do jornal "A Bola". O diário apresenta os números em campo e não só, que fazem de Félix um caso especial. Os dois jornais, "A Bola" e "Record" conversaram com Sokota e partilham exclusivos com o antigo ponta-de-lança croata do Benfica, a dois dias do jogo com o Dínamo de Zagreb para a Liga Europa. "Benfica conseguiu recuperar grandeza e pode vencer a Liga Europa", diz Sokota.

"O Jogo" dedica manchete ao FC Porto: "Redenção vale 15 milhões de euros". Sérgio faz regressar a tropa de elite para o ataque aos "quartos" da Champions, anota o jornal, com Militão, Soares e Danilo como figuras de destaque na primeira página.

"A Bola" revela que há um fundo americano que está disposto a injetar 65 milhões de euros na SAD do Sporting. "Ninguém deixa cair Bas Dost" é outro dos destaques.

O "Record" diz que a equipa do Sporting vai ser construída à volta de Bruno Fernandes, que será o mais bem pago do plantel.

O Vitória de Guimarães venceu o Marítimo, por 1-0, no fecho da jornada 24. Welthon marcou, 16 meses depois, e chorou na hora do festejo.