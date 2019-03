Segunda demissão deixa Governo do Canadá mergulhado em crise

Uma das principais ministras do Governo do Canadá demitiu-se esta segunda-feira em rota de colisão com a forma como o executivo lidou com uma investigação sobre corrupção.



A saída de Jane Philpott, responsável pelo departamento do Tesouro, é considerada um rude golpe para o primeiro-ministro, Justin Trudeau.

Jane Philpott manifestou publicamente o seu descontentamento com a forma como o Governo lidou com uma alegada tentativa de encobrimento.

Em causa estão suspeitas de que funcionários do Estado pressionaram, no ano passado, a então ministra da Justiça Jody Wilson-Raybould a ajudar a empresa de construção SNC-Lavalin Group a escapar a um julgamento por corrupção.

“Tristemente, perdi a confiança na forma como o Governo enfrentou esta matéria e como respondeu às questões levantadas”, disse a responsável pelo Tesouro na sua carta de demissão.

Jane Philpott é amiga de Wilson-Raybould, que também já se tinha demitido a 12 de fevereiro depois de, inesperadamente, ter sido despromovido em janeiro.

A ex-ministra da Justiça acredita que foi despromovida por ter recusado ajudar a construtura SNC-Lavalin.

O líder do Partido Conservador e da oposição, Andrew Scheer, fala em “podridão ética” e

voltou esta segunda-feira a pedir a demissão do primeiro-ministro, Justin Trudeau.

“A demissão de Jane Philpott demonstra um Governo em caos total, liderado por um primeiro-ministro caído em desgraça, consumido pelo escândalo e concentrado apenas na sua sobrevivência política”, afirmou Andrew Scheer aos jornalistas.