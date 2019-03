Rúben Vezo perde no terreno do Leganés

O Levante, em que milita o central português Rúben Vezo, perdeu, esta segunda-feira, no terreno do Leganés, no jogo que fechou a jornada 26 da Liga espanhola.

Oscar marcou, aos 13 minutos, o único golo da partida. Vezo foi titular e jogou os 90 minutos, tendo visto um cartão amarelo. Do outro lado, estava o ex-FC Porto Diego Reyes.

Com este resultado, o Leganés subiu ao 11,º lugar, com 33 pontos, menos quatro que o Sevilha, primeira equipa em zona de apuramento para as competições europeias. O Levante continua na 15.ª posição, com 30 pontos, a sete desse tão desejado sexto lugar.