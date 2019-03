Oito não chegam. Luís Filipe Vieira quer um onze inteiro de jogadores da formação

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, enaltece o trabalho feito no Caixa Futebol Campus e insiste que a sua intenção é que a equipa principal de futebol seja, no futuro, uma equipa "à Benfica", com maioria de jogadores da formação.

"Quando me tornei presidente do Benfica, a estratégia foi pensar seriamente no que seria o Benfica do futuro. Inaugurámos o centro de estágios do Caixa Futebol Campus sempre com o pensamento de criar jogadores com a nossa identidade. Queremos uma equipa à Benfica, constituída à base de talento produzido no Caixa Futebol Campus e com identidade do Benfica”, explicou o presidente do Benfica, em entrevista ao magazine da UEFA.

A intenção é "criar talentos que ajudem a conviver com as grandes equipas", de forma a compensar a menor competitividade, a nível financeiro, face aos maiores clubes da Europa:

"A grande maioria dos jogadores do Caixa Futebol Campus vai jogar na primeira equipa do Benfica. João Félix é um dos exemplos claros da nossa capacidade de desenvolver jovens jogadores e de os incorporar na primeira equipa do Benfica. Neste momento, temos oito jogadores neste grupo de elite, mas também temos a capacidade de aumentá-lo para 12 e começar a pensar que eles definitivamente usarão a famosa camisola da equipa principal. Espero que tenhamos a capacidade de manter os talentos aqui."

Luís Filipe Vieira salientou que prova de que o trabalho está a dar frutos é o facto de o Benfica já ser conhecido como produtor de talentos como João Cancelo, André Gomes, Renato Sanches, Gonçalo Guedes e Bernardo Silva. "Os jogadores que vendemos na Europa têm sido um testemunho do talento que produzimos aqui", assinalou, salientando que "este tem sido um trabalho de curto e longo prazo".