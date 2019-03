Petit diz que o Vitória devia ter terminado o jogo com menos um

O treinador do Marítimo mostrou-se muito crítico para com a arbitragem do jogo com o Vitória de Guimarães, que a sua equipa perdeu por 1-0. Petit acredita que Sacko devia ter sido expulso, com duplo amarelo.

"Na primeira parte, fomos a melhor equipa. O jogo fica marcado por uma entrada [de Sacko] aos 30 minutos, sobre o Rúben [Ferreira], que o obrigou a sair. Cinco minutos depois, o Sacko agarrou o Barrera e não viu o segundo amarelo. Mas [o árbitro] mostrou pouco depois um amarelo ao René [Santos], num lance idêntico. É um resultado injusto num jogo que fica marcado pela não expulsão do Sacko. Como disse, este jogo fica marcado na medida em que não era o Luís Castro que devia substituir o Sacko, mas sim o árbitro", atirou o treinador do Marítimo, em declarações à Sport TV.



Relativamente ao jogo, Petit gostou muito da entrada do Marítimo. "Nos primeiros cinco, 10 minutos, tivemos três oportunidades para golo. Fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte, baixámos o bloco. Depois, sabemos que o [Vitória de] Guimarães é uma equipa muito perigosa nos lances de bola parada, que envolve muita gente, e gerou-se ali alguma confusão na nossa equipa, com os adeptos a dificultarem-nos ainda mais a tarefa", analisou.

O Marítimo está apenas um ponto acima da zona de despromoção, uma realidade da qual Petit não se esconde: "É a realidade em que estamos e temos de trabalhar para sair dela. Cabe-me a mim como líder trabalhar esta equipa em termos mentais."