Vitória de Guimarães bate Marítimo e aproxima-se do quinto lugar

O Vitória de Guimarães colocou-se, esta segunda-feira, a três pontos do quinto lugar do campeonato, ao vencer na receção ao Marítimo, por 1-0, no encontro que encerrou a 24.ª jornada.

A primeira parte não teve golos, apesar do ascendente do Marítimo, que não conseguiu converter a superioridade em golos. No entanto, no segundo tempo, a equipa de Luís Castro entrou em campo de forma mais intensa e mandona, no segundo tempo, e colheu os frutos.

Ao minuto 64, jogada de insistência do Vitória, após um canto. Pêpê apareceu na direita a cruzar para o segundo poste, onde Welthon ganhou o duelo a dois defesas, para cabecear de forma imparável para o fundo da baliza. Mal a bola entrou na baliza, Welthon desfez-se em lágrimas: este foi o primeiro golo do avançado brasileiro pelo Vitória, 16 meses depois da sua contratação ao Paços de Ferreira, a meio da última época.

Oito minutos depois, o Vitória apanhou o Marítimo em contrapé, com uma transição rápida, e Dodô cruzou, com regra e esquadro, para o segundo poste, onde apareceu Welthon, de novo, a cabecear com tudo, para enorme defesa de Charles mesmo em cima da linha de golo.

Com este resultado, o Vitória consolida o sexto lugar, com três pontos sobre o Belenenses, e coloca-se a três pontos do detentor da quinta posição, o Moreirense, que empatou com o Vitória de Setúbal.