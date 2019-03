Samaris não vai em euforias e pede "concentração máxima"

Andreas Samaris não confia na segurança dada pelos dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, na liderança do campeonato, ganha após a vitória no Dragão, por 2-1, na 24.ª jornada do campeonato.

Em entrevista à BTV, em celebração do 150.º jogo do médio grego de águia ao peito, Samaris salientou que a liderança "não muda nada".

"Chegámos ao primeiro lugar, mas no trabalho e no foco, não muda nada. O Benfica merece este lugar, mas tem de acabar nele. Assim, tudo terá valor pois, se acabar em segundo, ninguém ficará feliz. A concentração tem de continuar no máximo como até agora e a ser feliz no final", frisou.

Samaris elegeu a mais recente vitória sobre o FC Porto como um dos seus jogos favoritos de encarnado e admitiu que sente "orgulho acima de tudo" por alcançar a marca de 150 jogos ao serviço do Benfica.

"É uma coisa com que nem sonhava quando comecei a jogar, nem quando me tornei profissional na Grécia. Também é o jogo 300 na minha carreira, logo metade dos jogos da minha carreira foram aqui, isso faz-me orgulhoso", assumiu o internacional grego, de 29 anos.

Samaris, que termina contrato no final da época, realçou que, até agora, "só tem boas recordações". "O Benfica é a minha equipa e estou sempre com pensamentos positivos. Acho que os títulos que ganhei aqui significam tudo para um jogador. E ganhei oito", assinalou.