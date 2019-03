Sporting volta aos treinos com duas baixas

O Sporting iniciou, esta segunda-feira, a preparação para a visita ao Boavista, relativa à 25.ª jornada do campeonato.

Os titulares na vitória sobre o Portimonense, da véspera, fizeram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto o resto do plantel treinou como normalmente no relvado, com a companhia de Diogo Sousa, guarda-redes da equipa de sub-23. Em sentido contrário, Luís Maximiano, Francisco Geraldes, Miguel Luís e Jovane Cabral estiveram ao serviço da equipa sub-23, em jogo da Liga Revelação, e não marcaram presença no treino.

No boletim clínico, continuam inscritos os nomes de Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia, que efetuaram tratamento às respetivas lesões.

O Sporting folga na terça-feira e volta aos treinos na quarta-feira, às 10h30. Os leões voltam a entrar em ação no sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa. O Boavista-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.