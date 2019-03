Portugal permite reviravolta da Suíça e falha final da Algarve Cup

A seleção nacional feminina de futebol falhou o apuramento para a final da Algarve Cup, esta segunda-feira, ao perder diante da Suíça, na última jornada do grupo D, por 3-1.

Portugal entrou melhor e, aos 27 minutos, conseguiu converter o domínio num golo, por intermédio de Andreia Norton, que se desmarcou e, na cara da guarda-redes adversária, colocou a bola no fundo da baliza.

A superioridade lusa na primeira parte e nos primeiros minutos da segunda não se consumou num avolumar do marcador, contudo, e a Suíça aproveitou. Ao minuto 60, num lance em que Patrícia Morais se queixa de sofrer falta, a guarda-redes portuguesa falhou a saída a um cruzamento e a bola foi parar a Anna-Maria Crnogorcevic, que não se fez rogada e estabeleceu o empate.

A partir daí, a Suíça dominou por completo e foi com naturalidade que, seis minutos depois, consumou a reviravolta. De costas para a baliza, Rahel Kiwic aproveitou o adiantamento de Patrícia Morais e desferiu um chapéu inapelável.

Portugal reagiu e procurou o empate, no entanto, faltou eficácia para finalizar as situações de perigo criadas. Com a equipa das "quinas" totalmente balanceada para o ataque, Vanessa Muller sentenciou o resultado.

Com este resultado, as três equipas terminam o grupo D com os mesmos três pontos. Contudo, devido à diferença de golos, é a Suécia que arrecada o primeiro lugar.