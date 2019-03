Caso Jamaica e o alegado pedido de desculpa. “Polícias merecem-no mais do que Angola”

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Paulo Rodrigues, disse à Renascença esta segunda-feira que estranhao alegado pedido de desculpas de Portugal a Angola devido aos confrontos entre polícias e moradores no bairro da Jamaica, no Seixal. E acrescenta que se há alguém que merece que lhe seja pedida desculpa, esse alguém são os agentes da PSP.

“O único comentário que nos merece é estranheza porque se o senhor ministro [dos Negócios Estrangeiros] já sabe as conclusões do processo, quando ainda está em investigação, alguma coisa não está bem na Justiça”, começa por dizer o sindicalista. “Se o senhor ministro pura e simplesmente acabou por manifestar essa sua desculpa ao Governo angolano, o que depreendemos é que essas conclusões podem influenciar o processo.”

Paulo Rodrigues conclui que, neste momento,estando a decorrer o processo de investigação, “o nosso Governo devia esperar pela conclusão” do processo.

Ao início da tarde de hoje, o Governo angolano garantiu que já "não existe qualquer irritante" nas relações entre Angola e Portugal, salientando, paralelamente, que o "Caso Jamaica", com críticas à atuação da polícia, está ultrapassado. Isto porque, segundo o ministro das Relações Externas de Angola, Manuel Augusto, houve contactos com o homólogo português, Augusto Santos Silva, nos quais este terá pedido desculpas pelos incidentes.

"Teve a hombridade de me ligar, não só para apresentar desculpas, mas também para sublinhar a forma, com sentido de Estado, como as autoridades angolanas reagiram", sublinhou o governante angolano.