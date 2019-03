Mourinho diz que "não teria nenhum problema" em regressar ao Real Madrid

José Mourinho não descarta regressar ao Real Madrid. Em declarações à BeIN Sports, o treinador português, que está atualmente sem clube, admitiu que é "um orgulho" ser desejado por um clube por que já passou.

"Não teria nenhum problema em regressar a um clube em que já estive, desde que tivesse a estrutura e ambições corretas. É um motivo de orgulho quando um clube em que estiveste quer que voltes a trabalhar lá. Gosto de Espanha, mas não elejo um clube pelo clima. O Real Madrid é o clube mais icónico do mundo, é o número um, tem uma vitrina com 13 Ligas dos Campeões", enalteceu o ex-técnico do Manchester United.

O Real Madrid está numa crise de resultados. Foi eliminado da Taça do Rei e, no campeonato, está a 12 pontos do Barcelona - ambas as situações decorrentes de derrotas, em casa, diante do maior rival. O futuro de Santiago Solari no banco "merengue" é incerto e Mourinho tem sido cogitado para o lugar que abandonou no final da temporada 2012/13.

José Mourinho foi o penúltimo treinador a ganhar a La Liga pelo Real Madrid, em 2011/12. Na mesma entrevista, o português admitiu que essa conquista, sobre o Barcelona de Guardiola, foi uma "sensação incrível".