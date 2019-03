Democratas lançam inquérito a Trump. Alvos: Casa Branca, FBI e mais 79 agências e assessores

O líder da comissão de assuntos jurídicos da Câmara dos Representantes norte-americana enviou esta segunda-feira dezenas de cartas a agências governamentais, pessoas e outras entidades ligadas ao Presidente Donald Trump a exigir-lhes acesso a documentos relevantes, no âmbito da investigação lançada pelos democratas às suspeitas de obstrução à Justiça, corrupção e abuso de poder que recaem sobre o Presidente e a sua administração.

Nos dois meses que passaram desde que os democratas conquistaram uma maioria dos assentos na câmara baixa do Congresso, os legisladores do partido têm estado a preparar inquéritos à equipa de Trump, aos seus negócios, à sua campanha e à equipa que preparou a sua tomada de posse, bem como às suas ligações a potências estrangeiras, nomeadamente à Rússia, perante suspeitas de conluio entre o então candidato presidencial e Moscovo para garantir a sua eleição e a derrota de Hillary Clinton.

Apesar de serem estes os alvos abrangentes da investigação, Jerrold Nadler, que dirige a comissão de assuntos jurídicos da Câmara, fez questão de sublinhar esta segunda-feira que a maioria democrata quer focar atenções, acima de tudo, nas ações desta presidência invulgar, ações que, em potência, poderão servir de base a futuros procedimentos legislativos para destituir Donald Trump, o chamado "impeachment".

As cartas enviadas por Nadler têm a data de hoje, 4 de março, e foram enviadas para 81 agências governamentais, indivíduos e outras entidades com ligações ao Presidente, incluindo a Organização Trump, a equipa de campanha de Trump, a Fundação Trump, o comité presidencial que preparou a tomada de posse, a Casa Branca, o Departamento de Justiça, o FBI e dezenas de assessores do Presidente.

A comissão dirigida por Nadler pretende ainda investigar acusações de corrupção que pendem sobre Trump, incluindo possíveis violações da lei de financiamento de campanhas eleitorais, que dita inconstitucionais as doações de dinheiro estrangeiro e o uso da presidência para proveito próprio.

Em comunicado enviado às redações, Jerrold Nadler diz que é imperativo "começar a construir um registo público" dos alegados abusos cometidos pelo Presidente. No mesmo documento, o democrata reconhece que o seu trabalho pode cruzar-se com o do conselheiro especial Robert Mueller, que também está a investigar Donald Trump, e com os inquéritos às mesmas suspeitas que estão em curso na procuradoria de Nova Iorque.