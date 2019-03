FC Porto continua a preparar Roma com um lesionado

O FC Porto continuou a preparar a partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente à Roma, na quarta-feira, com apenas um jogador lesionado.

No boletim clínico continua apenas o nome do avançado camaronês Vincent Aboubakar, que realizou trabalho de ginásio e treino condicionado. Nota ainda para o regresso de Diogo Costa, João Pedro, Mbemba, Bruno Costa, André Pereira e Marius, que não treinaram no domingo por estar ao serviço da equipa B portista. Jorge continua ausente, devidamente autorizado para resolver assuntos pessoais.

Os dragões terminam a preparação para a partida decisiva da "Champions" na terça-feira, às 16h30, no Olival, com 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão da partida às 15h00.

O FC Porto-Roma decorre na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.