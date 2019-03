Pepe chega aos 100 jogos pelo FC Porto. "Sinto-me um filho do clube"

O central internacional português Pepe chegou aos 100 jogos pelo FC Porto, na derrota no clássico frente ao Benfica, no Estádio do Dragão. Apesar do resultado negativo, Pepe deixou uma mensagem através das redes sociais do clube portista:

"Estou muito feliz por fazer o jogo 100 pelo nosso clube. Para mim é uma honra muito grande fazer parte desta casa e desta instituição. Lembro-me do primeiro dia aqui, ainda nas Antas, quando o presidente abriu a persiana e disse que aquele estádio iria ser a minha casa. Depois de tanto tempo, sei que tinha razão. Esta é a minha casa e sinto-me um filho do clube. Vou lutar sempre para dar o meu melhor pelo Porto", disse.

Pepe soma 11 jogos e um golo apontado esta época pelo FC Porto, depois de ter realizado os outros 89 jogos durante a primeira passagem pelo clube portista, entre 2004 e 2007. Pepe deixou o Dragão para rumar ao Real Madrid, que representou até 2017. Depois de uma passagem pelo Besiktas, Pepe regressou ao FC Porto durante o mês de janeiro e assinou contrato válido até 2021.

O defesa português conta ainda com 103 internacionalizações por Portugal, com que se sagrou campeão europeu. Ao todo, leva 20 títulos na carreira, com as três Ligas dos Campeões ao serviço do Real Madrid como expoentes máximos.