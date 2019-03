Boavista anuncia reforço para a baliza

O Boavista anunciou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes brasileiro William Menezes, proveniente do Anapolina, da quarta divisão do Brasil.

William, de 29 anos, assinou um contrato válido até ao final da temporada com o clube axadrezado, para substituir a vaga no plantel após a grave lesão de Helton Leite, que não volta a competir esta época.

É nesse âmbito que a transferência e inscrição do guardião é válida, apesar do mercado de transferências já ter fechado a 31 de janeiro. Segundo o artigo 76º do Regulamento da Liga, um clube pode realizar "a inscrição de jogadores em substituição de outros inscritos e incluídos no plantel, em caso de lesão grave do guarda-redes ou do seu substituto".

Deste modo, Lito Vidigal passa novamente a contar com três guardiões à disposição: Bracalli, Assis e William.

Em declarações reproduzidas no Twitter, num vídeo de apresentação, William mostrou-se naturalmente satisfeito por chegar ao Boavista: "Estou feliz e motivado por vestir a camisola deste clube de tradição e história. Quero contribuir da melhor forma para o clube conquistar os seus objetivos".