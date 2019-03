António Salvador destaca o "feito histórico" com a conquista do Mundialito

António Salvador, presidente do Braga, congratulou a equipa de futebol de praia pelo "feito histórico" com a conquista do Mundialito de Clubes de futebol de praia, disputado na Rússia. À chegada da comitiva ao Aeroporto Sá Carneiro, o representante máximo do clube minhoto mostrou-se orgulhoso com a conquista do troféu:

"É um feito e uma vitória histórica do futebol de praia português. Estamos de parabéns, o nosso treinador e os jogadores. O 'mister' soube escolher homens que defendem a nossa cor. Somos um clube que tem apostado forte na modalidade. Em seis anos fomos campeões cinco vezes, e tinhamos esperança de poder ir à final da prova. Sabíamos o nosso valor e tínhamos esperança de fazer histórica e trazer a taça para Portugal".

Bruno Torres, capitão de equipa, fala na recompensa de um longo processo de trabalho: "Foi histórico. Somos a primeira equipa portuguesa a conquistar o troféu, logo na primeira participação, foi a primeira vez que a prova foi fora do Brasil e dizem que foi a mais competitiva de sempre. É o resultado de um trabalho de longa data, de acreditar e de lutar nos momentos certos. Propusemo-nos a vencer o troféu e conseguimos".

O Sporting de Braga venceu o Mundialito no domingo, depois de ter vencido o Catania, por 7-6. Os golos dos arsenalistas foram apontados por Leo Martins (2), Jordan, Bókinha , Bruno Xavier, Filipe Silva e um autogolo. O Sporting de Braga sucede ao Lokomotiv Moscovo no historial de vencedores da prova.

O Flamengo ficou em terceiro lugar ao vencer o Spartak Moscovo por 4-3. Em quinto ficou o Sporting, que não conseguiu ultrapassar a fase de grupos. Bê Martins, jogador do Sporting de Braga, foi eleito o melhor jogador do Mundialito e Rafa Padilha foi o melhor guarda-redes.