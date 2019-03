João Félix: "Estive para deixar o futebol e experimentar outro desporto"

João Félix, avançado de 19 anos em grande destaque esta época no Benfica, admite que considerou desistiu de jogar futebol. Em declarações ao magazine da UEFA, a jovem pérola das águias explicou o motivo que o levou a continuar a competir:

"Cheguei numa altura em que não jogava. Não sentia prazer em jogar futebol. Estive mesmo para deixar o futebol e experimentar outro desporto. Depois o meu pai convenceu-me, disse-me que nada ia ser fácil, que tudo era conquistado com sacrifício. Ouvi o que ele disse e segui o meu caminho".

Félix é a principal revelação do Benfica esta temporada, com 11 golos apontados em 28 jogos. Apesar do estrelato, o jovem avançado explica a difícil tarefa e responsabilidade de representar a equipa principal das águias: "Ao início foi complicado. Na equipa A a envolvência é muito maior tal como a responsabilidade. Com a ajuda das pessoas certas, consegui conciliar tudo. Apenas um lote restrito de jogadores pode jogar no Benfica, não é quem quer. Isso dá-nos responsabilidade. Sinto-me extremamente feliz por ter esta oportunidade".

Rui Costa olha para Félix como "um exemplo"

O antigo avançado do clube e hoje administrador do clube falou também à UEFA sobre "o miúdo do momento" em Portugal. Rui Costa deixou grandes elogios à prestação e mentalidade de João Félix, um protótipo da formação do Seixal:

"O João é mais uma das pérolas que tem saído da nossa formação. Hoje é o miúdo do momento com todo o mérito. O João é um bom exemplo do que estamos a tentar formar".

O Benfica vai disputar os oitavos de final da Liga Europa frente ao Dínamo de Zagreb.