Nélson Évora agradece: "Esta medalha é de todos os portugueses, obrigado por voarem comigo"

Nélson Évora recorreu às redes sociais para agradecer o apoio dos portugueses, após ter conquistado a medalha de prata nos Europeus de Atletismo em pista coberta, disputado na Escócia, em Glasgow. No Facebook, o atleta português mostrou-se satisfeito com o resultado, demonstrou desagrado pelos saltos que realizou e deixou uma mensagem de agradecimento pelo apoio e homenagens:

"Estou feliz com a medalha de prata. Não estou satisfeito pela forma como saltei, mas acredito que para fazer coisas diferentes temos que experimentar coisas diferentes. Só assim se atinge aquilo que para muitos é impossível. E como sempre esta medalha e de todos os portugueses a quem aproveito para agradecer as milhares de mensagens de apoio incondicional antes mesmo de saber o meu resultado e também aqueles que após o resultado me homenagearam. Obrigado por voarem comigo".

Nelson Évora sagrou-se vice-campeão da Europa de triplo salto com a marca de 17,11 metros, apenas atrás de Nazim Babayev, do Azerbeijão, que obteve a marca de 17,29 metros.

O português junta mais uma conquista ao seu currículo, depois de se ter sagrado campeão olímpico em 2008, campeão do mundo no ano anterior, conquistado medalha de prata nos Mundiais de 2009 e bronze em 2015. Nesse mesmo ano, sagrou-se campeão europeu em pista coberta, competição em que ganhou a medalha de bronze em 2008.