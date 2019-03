Feirense. Aly Ghazal convocado para a seleção do Egito

Aly Ghazal, médio defensivo do Feirense, foi convocado para a seleção do Egito, para disputar o próximo jogo de qualificação para Taça das Nações Africnas (CAN), contra o Níger, no dia 21 de março.

A seleção egípcia é, atualmente, segunda classificada no grupo J, com 12 pontos, os mesmos que a Tunísia, que lidera no confronto direto.

Ghazal, que chegou ao Feirense no mercado de janeiro, poderá somar às suas sete internacionalizações. O médio de 27 anos estreou-se pela seleção principal em 2014, quando representava o Nacional.

Mohamed Salah, estrela do Liverpool, ficou de fora da convocatória, ausência anunciada pelo vice-presidente da federação.