Di Francesco de saída da Roma se não eliminar FC Porto. Paulo Sousa favorito a assumir o cargo

Eusebio Di Francesco será demitido do cargo de treinador da Roma, se não conseguir eliminar o FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, segundo avança a imprensa italiana.

De acordo com a publicação, o técnico italiano terá praticamente selado a saída com a pesada derrota no domingo, por 3-0, no dérbi da capital frente à Lazio. O teste de fogo está marcado para quarta-feira, no Estádio do Dragão. Se a Roma for eliminada pelo FC Porto nos "oitavos" da Liga dos Campeões, Di Francesco será demitido.

Segundo o "Corriero dello Sport", o preferido da direção romana para substituir Di Francesco é o português Paulo Sousa, que já terá sido abordado e estará nas bancadas do Estádio do Dragão a assistir à partida. O técnico português de 48 anos está fora do ativo desde que deixou o comando do Tianjin Quanjian, da China.

Paulo Sousa tem já experiência no futebol italiano, depois de duas temporadas no comando da Fiorentina, entre 2015 e 2017. A direção romana tem ainda como alternativas a Paulo Sousa os italianos Roberto Donadoni, desempregado após ter deixado o Bolonha no final da época passada, e Cristian Panucci, selecionador da Albânia.