Vasco Faísca: "FC Porto e Roma vão tentar sobreviver nesta época"

Vasco Faísca, atual treinador do Olhanense que como jogador esteve uma década no futebol italiano, acredita que FC Porto e Roma serão duas equipas à procura "de um estímulo para sobreviver" aos respetivos maus momentos, depois de duas derrotas "marcantes" nos respetivos campeonatos.

O FC Porto tem, no jogo decisivo na Liga dos Campeões com a Roma, a possibilidade de reagir de pronto à derrota com o Benfica e consequente queda para o segundo lugar no campeonato. A Roma chega ao Dragão em vantagem na eliminatória, depois da vitória por 2-1 na primeira mão em casa, mas neste fim-de-semana foi humilhada pela rival Lazio, com uma derrota pesada por 3-0.

"São duas equipas que chegam de dois jogos importantes e negativos. O FC Porto perdeu com o Benfica, o que pode deixar marcas negativas, e a Roma perdeu o dérbi contra o eterno rival Lazio por 3-0. São duas equipas a tentar sobreviver nesta época. O FC Porto está numa situação difícil agora no campeonato e a Roma igual, abaixo das expectativas. A 'Champions' pode ser um escape para as épocas. Vai ser um bom jogo com duas equipas que querem passar à força toda", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

Vasco Faísca adverte "para a qualidade" da Roma, apesar do mau campeonato que está a realizar, mas atribui "favoritismo ao FC Porto", para o jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, essencialmente "por jogar em casa".



O técnico explica ainda que o lado estratégico dos treinadores pode ser "decisivo" na questão da passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, acrescentando que o jogo de quarta-feira entre o Porto e a Roma pode decidir-se na "batalha dos bancos".



O FC Porto-Roma joga-se na quarta-feira às 20h00, no Estádio do Dragão, terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.