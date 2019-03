Adiada a fase de instrução do caso de Alcochete

A fase de instrução do caso do ataque à academia do Sporting, em Alcochete, foi adiada, segundo avança a "TVI". O arranque da fase instrutória estava agendado para esta quarta-feira, às 10h00, ficará sem efeito e ainda sem nova data definida.

De acordo com a publicação, em causa pode estar o pedido de afastamento de Carlos Delca, juiz do caso. A fase de instrução vai decorrer no Campus da Justiça, em Lisboa.

O incidente remonta ao dia 15 de maio de 2018, quando um grupo de cerca de 40 adeptos encapuzados, afetos ao Sporting, invadiram o centro de estágios do clube, em Alcochete e agrediram jogadores e equipa técnica. Logo no dia, a GNR deteve 23 pessoas. Ao longo do tempo, o número de arguidos aumentou para 40, entre eles Bruno de Carvalho, ex-presidente do clube. Desse lote, 38 estão em prisão preventiva.



Após o ataque, oito jogadores rescindiram unilateralmente com o clube leonino, alegando justa causa. Bruno Fernandes e Bas Dost voltaram atrás na decisão e reintegraram o plantel do Sporting. Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Daniel Podence, Gelson Martins, William Carvalho e Rui Patrício assinaram por outros clubes.