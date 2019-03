Iordanov desdramatiza seca de golos de Bas Dost. "Vai marcar já no próximo jogo"

Iordanov, antigo avançado do Sporting, desdramatiza o atual mau momento do avançado holandês. Bas Dost, que bisou frente ao Braga, mas esteve distante dos golos nos últimos três jogos, e teme que o clube leonino não consiga segurar a figura do momento, Bruno Fernandes.

Os adeptos leoninos não perdoaram os falhanços frente ao Portimonense depois de, na Liga Europa frente ao Villarreal, Bas Dost ter desperdiçado uma oportunidade que teria bastado para manter o Sporting na competição. Iordanov acredita que o ponta de lança holandês vai voltar a fazer o que melhor sabe:



"É um grande avançado que vai mostrar rapidamente que não perdeu o faro de golo. Não considero que lhe esteja a faltar a confiança, ele vai resolver já o próximo jogo e ajudar a equipa", referiu em entrevista a Bola Branca.

Sporting deve manter Bruno Fernandes, mas não será fácil

Bruno Fernandes, com o penálti convertido ao minuto 90 do jogo com o Portimonense, ultrapassou António Oliveira no topo da lista de médios mais goleadores da história do Sporting numa só época, com 23 golos. Iordanov aplaude a temporada do internacional português, entende que o Sporting deve procurar manter Bruno Fernandes no plantel e lembra que o individual é valorizado com um bom coletivo:

"Num bom coletivo, sobressai sempre um ou outro jogador. Desejo sorte ao Bruno Fernandes e espero que continue no Sporting. Pode chegar um grande clube europeu e oferecer uma quantia irrecusável mas era importante mantê-lo no plantel, no final desta temporada", considerou o búlgaro.

O Sporting, com a vitória sobre o Portimonense, manteve a diferença de três pontos que o separa do terceiro lugar, que continua a pertencer ao Sporting de Braga. A época dos leões merece ser ponderada para que a próxima corra melhor, porque o Sporting tem de se bater por todos os títulos e, acima de tudo, pelo campeonato, sublinha Iordanov.



"O objetivo do Sporting é vencer todas as provas e principalmente o campeonato. A época tem sido de altos e baixos e penso que se deve tentar perceber o que correu menos bem, para que se possa melhorar no próximo ano", concluiu.