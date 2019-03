Morreu Keith Flint, vocalista dos Prodigy

Keith Flint, vocalista da banda Prodigy foi encontrado morto, em casa. A notícia está a ser avançada pela imprensa britânica.

De acordo com o jornal "The Guardian", que cita o porta-voz da polícia local, Flint já estava morto quanto as autoridades chegaram ao local.

"Fomos chamados e, infelizmente, o homem de 49 anos foi declarado morto no local. Os seus parentes mais próximos serão informados. A morte não está a ser tratada como suspeita e será preparado um relatório para o médico legista", adiantam as autoridades.

Na página de Facebook da banda, os comentários já são vários os comentários de tristeza pela morte do artista. Keith Flint começou como dançarino do grupo, mas em 1996 passou a ser vocalista.

A banda foi criada em 1990 e já atuou várias vezes em Portugal. A última vez foi em 2018, a 26 de maio, no North Music Festival.



"Breathe" e "Firestarter" estão entre os seus principais êxitos. O mais recente e sétimo álbum da banda, "No Tourists", foi lançado em novembro de 2018.