Agente de Rafa confirma abordagem do Benfica para renovação de contrato

António Araújo, representante de Rafa Silva, confirmou, em entrevista a Bola Branca, a abordagem do Benfica para renovar contrato com o avançado internacional português, notícia avançada pelo jornal "O Jogo".

A cumprir a terceira época no Benfica, Rafa Silva está a provar as razões que levaram Luís Filipe Vieira a pagar cerca de 17 milhões de euros ao Braga em agosto de 2016. Rafa, um dos heróis do clássico frente ao FC Porto no sábado, quer continuar de águia ao peito, com a condição de ver melhoradas as condições salariais:



"Já estamos a conversar. O Benfica sabe da vontade do jogador e fica da parte deles a continuidade das negociações. O Rafa quer continuar esta caminhada e atingir os objetivos da equipa, mas naturalmente ninguém vive sem dinheiro e o jogador quer ver a sua situação melhorada. Já nos sentamos mais do que uma vez e agora é aguardar, até porque foi o Benfica que nos contactou, não fomos nós que fomos falar com o Benfica", começou por dizer António Araújo.

Rafa marcou ao minuto 52 o golo da vitória do Benfica sobre o FC Porto, no clássico que ditou cambalhota na liderança do campeonato. O avançado de 25 anos soma agora 13 golos em 31 jogos, naquela que é já a sua melhor temporada no Benfica. O representante do avançado português confessa que Rafa já sentiu que não recebia confiança da equipa técnica, mas está feliz com o bom momento de forma:

"Ele está tranquilo e muito feliz pela época, que lhe está a correr bem. Foram-lhe dadas as oportunidades e ele correspondeu. Muitas vezes um jogador precisa de confiança para se sentir jogador. Nunca se mostrou descrente em relação ao seu futuro, mas às vezes triste pela falta de confiança que lhe iam passando, o que não era bom para ele", explica.

Nesta entrevista a Bola Branca, António Araújo assinala ainda a expetativa com que Rafa encara uma possível chamada à seleção nacional, depois de ter integrado a última convocatória e de ter sido titular nos dois jogos com a Polónia para a Liga das Nações:

"Ele já esteve no Mundial 2014, no Euro 2016 e sempre que foi chamado correspondeu. Voltou a ser chamado recentemente e também todos ficaram agradados. Se voltar a ser chamado, ficará muito feliz, assim como os portugueses que vão poder deliciar-se com o seu futebol".

No total, Rafa soma 18 golos em 87 jogos disputados pelo Benfica. O atual contrato do médio de 25 anos dura até junho de 2021.