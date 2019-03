João Sousa cai três posições no "ranking" mundial ATP

O tenista português João Sousa caiu, esta segunda-feira, três posições no "ranking" mundial ATP, e ocupa agora a 41ª posição da hierarquia mundial.

O número um português deixou o "top-40", após ter sido eliminado na primeira partida do torneio de São Paulo, prova em que foi pela primeira vez primeiro cabeça de série numa prova ATP.

Já Pedro Sousa voltou a cair no "ranking" pela segunda semana consecutiva, e ocupa agora o 103º posto, depois de se ter estreado recentemente na elite dos 100 melhores tenistas mundiais. João Domingues caiu 23 posições e é atualmente 235º na hierarquia mundial de ténis. Gastão Elias foi o único luso que subiu de posição, do 297º para o 295º lugar.

A atualização do "ranking" mundial fica também marcada pelas várias alterações no "top-10". Tsitsipas, que chegou à final do torneio do Dubai, estreia-se no décimo posto. Federer, que venceu a prova, subiu três posições, até ao quarto lugar. Djokovic continua líder isolado, à frente de Rafael Nadal, segundo, e Alexander Zverev, terceiro.