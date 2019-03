É portuguesa a cabeleireira “special one” que penteia Claudia Schiffer

“Vim cá porque estava a Joana. Quando sei que ela vem, tento sempre marcar. Isto é uma doçura e suavidade”, diz Maria Coutinho, 43 anos, uma das clientes que faz questão de aproveitar as férias da Joana para fazer madeixas.

Aos 28 anos, Joana Neves percorre os quatro cantos do mundo em shows de moda, onde dá nas vistas pelo talento que herdou da mãe. Nas férias, regressa à terra natal e às origens e ajuda a mãe no salão.

É de Oliveira do Hospital e começou por varrer cabelos num salão em Londres. Hoje, penteia Naomi Campbell, Claudia Shiffer, Cindy Crawford, Adriana Lima, Sara Sampaio, Lady Gaga, Monica Belucci, David Beckham e Bryan Adams, entre outros famosos.

Maria Coutinho é uma cliente de Oliveira do Hospital que espera sempre pelas férias de Joana para se sentir uma estrela da moda. “Pareço outra, até tenho pena de ir para casa, apetecia-me ir para uma festa. Hoje não combinei nada, devia ter combinado”, graceja.

Do sonho à realidade

Em Oliveira do Hospital, fazem fila para cortar cabelo com a menina que ganhou fama no panorama internacional da moda. Joana corta o cabelo a pessoas que só tinha visto na televisão.

“Naomi Campbell, Claudia Shiffer… a minha infância foi vê-las nas revistas e foi um sonho vê-las: Cindy Crawford, Adriana Lima, Sara Sampaio, Lady Gaga, Monica Belucci, David Beckham, Bryan Adams”, enumera.