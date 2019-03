Presidente da República felicita Nélson Évora pela medalha nos Europeus de Atletismo

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, felicitou Nélson Évora pela medalha de prata conquistada no Europeu de pista coberta, em Glasgow.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo elogiou a prateleira de conquistas do atleta português: "Mais uma medalha para o impressionante currículo do atleta e mais uma razão para que os portugueses se alegrem e orgulhem daqueles que os representam nos mais diversos campos de atividade por esse mundo fora".

Nélson Évora ficou em segundo lugar na prova do triplo salto, com a marca de 17,11 metros, atrás apenas do azeri Nazim Babayev, que saltou 17,29 metros e conquistou o ouro.

O português junta mais uma conquista ao seu currículo. Foi campeão olímpico em 2008, campeão do mundo no ano anterior, medalha de prata nos Mundiais de 2009 e bronze em 2015. Nesse mesmo ano, sagrou-se campeão europeu em pista coberta, competição em que ganhou a medalha de bronze em 2008.