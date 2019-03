João Pinheiro nomeado para arbitrar o Vitória de Guimarães-Marítimo

João Pinheiro é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para nomear a partida que encerra a 24ª jornada da I Liga, entre Vitória de Guimarães e Marítimo.

O árbitro da AF Braga de 31 anos será auxiliado por Bruno Rodrigues, Nuno Eiras e Vítor Ferreira, que é o quarto árbitro da partida.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, estará Rui Oliveira, na função de videoárbitro, assistido por João Bessa Silva.

O Vitória de Guimarães, 6º classificado com 36 pontos, recebe o Marítimo, 15ª com 24 pontos, esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques.