Benfica avança para a renovação de Samaris e Rafa

O Benfica pretende renovar contrato com o médio grego Andreas Samaris e o avançado Rafa Silva, segundo avança o jornal "A Bola" e "O Jogo", respetivamente.

De acordo com a publicação do jornal "A Bola", a SAD encarnada estará "rendida" ao recente desempenho do internacional grego, que não fazia parte das opções de Rui Vitória, mas ganhou novo fôlego no meio-campo encarnado após lesão de Fejsa e com Bruno Lage no comando.

O atual vínculo de Samaris termina no final da atual temporada, depois de cinco épocas contratualmente ligado ao Benfica. Esta época soma um total de 15 jogos disputados.

Já o jornal "O Jogo" aponta também para a renovação de Rafa Silva, avançado internacional português que foi decisivo na vitória por 2-1 no clássico frente ao FC Porto. Aos 25 anos. Rafa chegou ao clube da Luz em 2016/17, a troco de 16,8 milhões de euros, vindo do Braga e o atual contrato apenas expira em 2021.