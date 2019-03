Novos passes de Lisboa prometem poupanças que podem chegar aos 120 euros

O novo tarifário dos passes da Área Metropolitana de Lisboa promete uma poupança significativa que, em alguns casos, pode chegar aos 120 euros por mês.

“Há hoje passes a 160, 140 e 120 euros e toda a gente vai ficar beneficiada com uma redução tarifaria significativa”, garante à Renascença Carlos Humberto de Carvalho, primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa.

Com o novo passe metropolitano será possível percorrer os 18 municípios da região por 40 euros por mês, a partir de 1 de abril. Já o passe municipal fica-se pelos 30 euros.

Mas as novidades não se ficam por aqui. As famílias também vão ter um tarifário especial: o passe familiar com o preço fixo de 80 euros, “independentemente do número do agregado familiar”, avança Carlos Humberto de Carvalho.

O valor é reduzido para os 60 euros no caso do passe familiar municipal.

A entrada em vigor da modalidade depende agora da sua “implementação tecnológica”, avança ainda o primeiro secretário da Área Metropolitana, que garante que esse “trabalho que está a ser feito”.

Os novos passes terão validade mensal e vão se chamar “Navegante Metropolitano” e podem ser adquiridos já a partir de 26 de março.