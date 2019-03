Leão "às costas" de Bruno Fernandes

A vitória do Sporting frente ao Portimonense é o grande destaque das capas dos jornais desportivos nacionais desta segunda-feira.

A exibição de Bruno Fernandes é unânime nas manchetes dos três jornais. O Sporting venceu em Alvalade por 3-1 com duas assistências e um golo do internacional português: "Bruno entra na história", escreve o Record, "Sempre ele", diz "A Bola" e "Sem igual", destaca o "O Jogo".

A medalha de prata de Nélson Évora na prova do triplo-salto no Europeu do Atletismo de pista coberta, em Glasgow, na Escócia, é também destaque nos jornais, assim como o regresso às vitórias do Braga nos últimos minutos, contra o Rio Ave, em Vila do Conde.

O jornal "O Jogo" aponta também para a renovação de Rafa Silva e "A Bola" fala na renovação de Samaris, titular com Bruno Lage e em final de contrato com o Benfica.