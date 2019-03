Tornados fazem 23 mortos no Alabama

Vinte e três mortos e mais de 60 feridos é o resultado da passagem de vários tornados pelo estado norte-americano do Alabama, nesta segunda-feira de madrugada.

A zona mais afetada foi o condado de Lee, onde dezenas de casas e carros ficaram totalmente destruídos, devido ao vento, que atingiu mais de 225 quilómetros por hora.

No estado do Alabama, há ainda cerca de 10 mil pessoas sem energia elétrica e no estado vizinho da Geórgia também há habitações sem energia. O tornado pode agora estar a caminho do estado da Carolina do Norte.