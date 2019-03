Atlético de Madrid consolida segundo lugar na liga espanhola

O Atlético de Madrid foi ao País Basco vencer a Real Sociedad, por 2-0, mantendo os sete pontos de atraso para o líder Barcelona e distanciando-se do Real Madrid, à 26.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O desafio ficou decidido quando Álvaro Morata, aos 30 e 33 minutos, impôs a sua cabeça na área para apontar os dois golos, o primeiro na sequência de canto na esquerda, o segundo após livre na direita.

Koke ainda foi expulso aos 62 minutos, mas a Real Sociedad, provisoriamente oitava com 35 pontos, não conseguiu inverter o resultado e assim aproximar-se dos lugares europeus.

O triunfo de sábado dos catalães em casa dos merengues, por 1-0, tinha tornado mais complicado o sonho do título para os colchoneros, mas solidificou o segundo lugar.

Nas quatro vagas para a Liga dos Campeões estão o Barcelona, com 60 pontos, o Atlético de Madrid com 53, Real Madrid com 48 e o Getafe com 42.

Também este domingo, o Betis, com William Carvalho no onze, deu um passo atrás nas aspirações à Liga dos Campeões, com derrota caseira 1-2 precisamente com o Getafe.