Folha. “Muita incompetência da minha equipa em 15 minutos"

O treinador do Portimonense lamentou os primeiros 15 minutos da sua equipa, mas garante que os algarvios estão a melhorar depois de muitas mudanças forçadas.

Incompetência do Portimonense

“Não sei se foi tão forte a entrada do Sporting ou muita incompetência da minha equipa nesses 15 minutos. Sofremos o golo de bola parada. A bola vai ao centro, acabamos por perder e levamos o segundo golo. Depois disso, uma resposta fantástica. Num estádio de uma equipa que quer ser campeã, a minha equipa jogar olhos nos olhos e a ter as oportunidades que teve.”

Alterações melhoraram equipa

“Tentámos mudar, invertemos o triângulo do meio para tentar ter os nossos médios interiores a chegar a zonas de finalização. Não conseguimos empatar e, a dois minutos do fim, um penálti acaba com o jogo.”

Sporting teve cautelas

“Sporting, na segunda parte, teve muitas cautelas e muito respeito pelo Portimonense. Viu-se um Sporting equilibrado, já a não pressionar tanto a equipa do Portimonense, porque estávamos a criar muitas dificuldades. Há que continuar com esse espírito, jogar sem medo de perder, seja em que campo for.”

Bola na barra

“Sim. Essa e uma antes, com duas defesas extraordinárias do guarda-redes do Sporting, que nos podia dar mais um golo e seria ótimo. Se tivéssemos conseguido o empate, na segunda parte, a intranquilidade ia ser evidente”.

Bruno Fernandes

“Eu acho que tapámos bem o Bruno [Fernandes]. Se analisarmos o jogo, não foi tão preponderante como costuma ser. Sabemos que o Bruno está num excelente momento. Era importante que não pegasse na bola entrelinhas. Tentámos que pegasse mais atrás e aí estávamos precavidos para essa profundidade. Foi um jogo com muitas oportunidades e acho que este é o caminho: jogar olhos nos olhos, mesmo que isso nos leve a perder algumas vezes.”

Mudanças

“A equipa, nos dois últimos jogos, já começou a ser uma equipa que gosto. Houve algumas mudanças na equipa e tivemos de adaptar novos jogadores para uma ideia de jogo. A equipa já tem feito melhores jogos.”

O Sporting venceu o Portimonense por 3-1 em jogo da jornada 24.