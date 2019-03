Keizer sobre Dost. “Temos de ajudá-lo. Precisamos dele"

O treinador do Sporting elogiou, em declarações à Sporttv, o início do jogo dos leões e comentou a fase menos boa de Bas Dost.

Primeiros 15 minutos

"Após os 15 minutos iniciais, driblámos demasiado, não fizemos passes e perdemos o controlo do jogo. Ao intervalo disse aos jogadores para voltarmos aos primeiros 15 minutos, em que Diaby e Raphinha eram perigosos. As linhas tinham de estar mais juntas, porque não controlávamos o meio-campo. Quando não jogamos de forma simples, as coisas complicam-se".



Bas Dost

"Já fez muito pelo Sporting, tem uma grande carreira, espero que ganhe confiança. Isto pode acontecer e temos de ajudá-lo, porque precisamos dele. Por que o substituí? Porque não estava no jogo."

Resumo do jogo

"Gostei dos primeiros 15 minutos, não gostei dos 30 seguintes. A segunda parte foi razoável".

O Sporting venceu o Portimonense por 3-1, com golos de Diaby, Raphinha e Bruno Fernandes.