Miguel Cardoso já não é treinador do Celta de Vigo

O treinador português Miguel Cardoso deixou este domingo o comando do Celta de Vigo, após mais uma derrota na Liga espanhola.

O novo técnico da equipa galega é Fran Escribá, que foi adjunto de Camacho, no Benfica.

Miguel Cardoso foi afastado horas depois da derrota em casa com o Eibar, por uma bola a zero.

Deixa o Celta de Vigo em posição complicada, a apenas dois pontos da linha de descida.

Nos 14 jogos em que esteve no banco do Celta, o treinador português conseguiu três vitórias, duas igualdades e nove derrotas na Liga espanhola e foi eliminado da Taça do Rei.

Miguel Cardoso, que na última temporada brilhou no Rio Ave, também já tinha sido afastado esta época do Nantes, devido aos maus resultados.