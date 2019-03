Câmara dos Representantes investiga Trump por obstrução à justiça e corrupção

A comissão de assuntos judiciários da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está a investigar alegações de possível obstrução à justiça, corrupção e abuso de poder por parte do Presidente Donald Trump.



Vão ser pedidos documentos de 60 pessoas e organizações no âmbito do inquérito, anunciou o presidente da comissão, Jerrold Nadler.

Os congressistas vão solicitar informações a Donald Trump Jr, filho do Presidente norte-americano; e a Allen Weisselberg, o diretor financeiro do grupo empresarial de Trump, entre outros.

“Vamos iniciar investigações a abusos de poder, corrupção e obstrução da justiça. O nosso trabalho é proteger o Estado de direito”, declarou Jerrold Nadler, no programa "This Week”, da ABC.

Para o congressista democrata, “é muito evidente que o Presidente obstruiu a justiça”, mas ainda é cedo para pensar num processo de destituição de Donald Trump.

Como prova da obstrução de justiça por parte do Presidente norte-americano está o despedimento, em 2017, do diretor do FBI, James Comey, que liderava a investigação à interferência russa nas últimas eleições presidenciais, refere Jerrold Nadler.

O presidente da comissão também fala em tentativas de Trump para intimidar testemunhas da investigação.